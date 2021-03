Soul Gospel Medellín es uno de los coros que ha sobrevivido a la pandemia: ¿cómo lo ha logrado?

La pandemia del coronavirus COVID-19 le ha robado el escenario natural a muchas actividades culturales en el mundo, como, por ejemplo, el teatro y los conciertos. Estos se han desplazado a la virtualidad en detrimento de una de las esencias más vitales: la interacción en vivo con el público.

A esta situación no ha sido ajeno el coro Soul Gospel Medellín. No pueden reunirse para ensayar, no pueden presentarse en recintos cerrados y pasará un buen tiempo para que estos artistas vuelvan a saltar a escena para cantar a todo pulmón.

Este proyecto nació hace 5 años como un homenaje a la tradición musical nacida en el sur de los estados. ¿Cómo funciona un coro que en tiempos de pandemia difícilmente se puede reunir?

“Hemos buscado ser recursivos y en el tema pedagógico hemos aprovechado el espacio virtual para esa revisión de voces de cada integrante, de ese estudio individual, acercarlos más a la partitura y trabajar mucho desde el canto de cada uno, el trabajo que cada uno hace, para luego ser ensamblado, y nos ha servido demasiado”, señal Lina María Cardona, directora musical.

Vea la entrevista completa en el video que encabeza este artículo.