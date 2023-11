Caracol Televisión presenta sus realities y concursos para 2024: habrá millones para todos

Caracol Televisión sigue anticipando a sus televidentes las producciones con las que planea conquistar las risas y los corazones de los colombianos en el 2024. Además de las telenovelas, el entretenimiento y los concursos son otro ingrediente importante.

Lo más emocionante para las millones de personas que día a día se conectan en sus hogares con la señal del Canal Caracol es que no solo habrá premios para los concursantes de los realities, sino también para los televidentes.

Iván Lalinde anticipó que en las mañanas la programación seguirá cargada de diversión. Incluso, que durante el último mes del 2023 hay que estar pendiente de muchos premios.

“En Navidad vamos a tener ‘Las bolas de Papá Noel’. Tienen que verlo, son unas bolas gigantes donde va a haber mucha platica para ustedes los televidentes", aseguró el presentador de Día a Día.

Por otro lado, en 2024 se van a cumplir 52 años del programa más feliz de los fines de semana, Sábados Felices. Para los próximos 12 meses tendrá muchas sorpresas y regresará la participación de los más pequeños.

Esta sección ahora se conocerá como 'La nueva generación H'. “Al niño le vamos a apoyar esa carrera para que comience a dar esos pinitos en la televisión como humorista al lado de estos grandes comediantes", reveló Juan Ignacio Velásquez, gerente de programas de entretenimiento de Caracol Televisión.

Pero eso no es todo, lo pequeños humoristas serán premiados con elementos que garantizarán todo su tema educativo durante 2024, es decir, útiles escolares.

Por otro lado, La vuelta al mundo en 80 risas también llegará con una nueva versión mucho más divertida. Así lo anticipó Laura Acuña, a quien en los avances se le ha visto diciendo bastante groserías.

Al respecto, la presentadora se defendió afirmando que "tengo que pedir excusas porque pusieron una promo con groserías que digo yo, pero, en mi defensa, tengo que decir que las groserías que digo son por susto o por imprudente, pero nunca con rabia”.

De la misma forma, uno de los realities más queridos de la televisión colombiana ya está alistando sus pistas, obstáculos y la convocatoria de los participantes para celebrar en casa 20 años del Desafío.

Andrea Serna, la gran anfitriona del programa, aseguró que "estamos orgullosísimos de anunciar oficialmente que nos quedamos en Colombia, con nuestra gente, porque no podía ser de otra manera. El Desafío ha ido, ha vuelto, nos ha llevado a conocer sitios impresionantes, magníficos, pero es que son los 20 años".

La ternura y talento de los niños en La Voz Kids nuevamente atraparán el corazón de los colombianos. En esta nueva edición, Alex Syntek llegará desde México a integrar un selecto grupo de jurados.

Además, un nuevo formato llega de la mano de Laura Acuña. Se llama La danza de los millones, un espacio que promete mucho dinero para bailarines y espectadores.

La presentadora dio un consejo a los televidentes: "No sé si pueda decirlo, pero se los voy a decir: no se pueden perder ningún capítulo porque esa platica que tiene Fortunato, que es nuestro cerdito de la fortuna, es para ustedes y depende de si ustedes contestan o no una pregunta que vamos a hacer y que tiene que ver con el capítulo. Entonces la primera misión es no perdérselo y la segunda es inscribirse”.

Caracol Televisión, como lo hace año a año, brillará en 2024 y estará del lado de lo más importante, los televidentes y seguidores de las redes sociales. ¡Gracias por preferirnos!