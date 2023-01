Caracol Televisión se lleva seis premios India Catalina

Los Informantes ganó en ‘Mejor producción periodística para Televisión’ y Testosterona Pink recibió el galardón de ‘Mejor serie de ficción web’.

Actores, presentadores y directivos del canal asistieron a la ceremonia de premiación que se llevó a cabo el sábado tres de marzo en el Centro de Convenciones las Américas de Cartagena.

Los Informantes obtuvo el reconocimiento como ‘Mejor producción periodística para Televisión’ mientras que The Susos Show fue seleccionado como el ‘Mejor programa de humor´. Tarde lo Conocí, serie inspirada en la vida de la reconocida cantante Patricia Teherán, consiguió el premio como ‘Mejor producción favorita del público’ y como ‘Mejor actriz antagónica de telenovela o serie’ por la interpretación de Luna Baxter.

Jimmy Vásquez actor de La Nocturna, obtuvo el galardón en la categoría ‘Mejor protagónico de telenovela o serie’. Por su parte, Caracol Next, la unidad digital de Caracol Televisión obtuvo uno de los premios digitales más esperados de la noche en la categoría ‘Mejor serie de ficción web’ con Testosterona Pink.

"Para mí es muy gratificante recibir este premio. Este oficio implica compromiso y aprendizaje constante, le agradezco a Caracol Televisión y a CMO por confiar en mí, por tomar el riesgo de escoger a un chica nueva en el medio; Éste es un premio para todo el elenco de Tarde Lo Conocí", dijo Luna Baxter, actriz de 'Tarde lo conocí'.

Al finalizar, el actor Jairo Camargo recibió el premio a toda una vida. El artista agradeció a la industria de la televisión, del cine y del teatro las oportunidades y experiencias vividas a lo largo de su carrera profesional.

Paulina Vega, nominada a los Premios India Catalina, a´Mejor presentadora de programas de entretenimiento’ por el programa A Otro Nivel.

Juan Ignacio Velásquez, Director de Programas de Entretenimiento de Caracol Televisión, recibió el premio a ‘Mejor Programa de Humor’ con The Susos Show.

El director de Noticias Caracol Juan Roberto Vargas y la actriz Consuelo Luzardo participaron de la ceremonia haciendo entrega de uno de los premios.