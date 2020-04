Alberto Linero cantó ‘La Tusa’: ¿se salva o se condena como cantante?

El exsacerdote es uno más de los fanáticos del tema de Karol G, al que no se pudo resistir cuando sonó este viernes en Mañanas Blu.

“Esta fue la que bailamos en la parada” del Carnaval de la Barranquilla, comentó Linero cuando rodaron el tema de ‘La Tusa’ mientras hablaban del concierto de este sábado ‘Un mundo: juntos en casa’ (One World: Together at Home), que podrá verse por www.noticiascaracol.com desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m, y en la señal principal de Caracol Televisión, de 6.45 p.m. a 9:00 p.m.

“Me lo imagino con los zapatos blancos que le regaló la mamá (…) Como la Chimoltrufia, haciendo oficio y cantando Karol G”, comentó uno de los panelistas cuando escuchó cantar al exsacerdote.

Y sin pena, Linero entonó la parte de la letra de ‘La Tusa’ que más le gusta: “Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón…”.

“Le mandan a decir que se devuelva al seminario porque en esta vaina le va como un zapato”, remató Néstor Morales.

