Alberto Linero envía duro mensaje a papás tras ver los regalos que Andrea Valdiri le dio a su hija

Isabella cumplió 9 años y recibió un iPhone 11, una cartera de Carolina Herrera, un Watch, AirPods, un telescopio y hasta una tarjeta de crédito.

Los costosos regalos que recibió la niña generaron algunas críticas y llevaron a Linero a hacer una fuerte reflexión dirigida a los padres de familia.

Sobre el caso de Andrea Valdiri, aclaró que “cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a darles a sus hijos los regalos que quiera”.

Sin embargo, para el panelista de Blu Radio estos ostentosos regalos para una niña dejan ver “que los padres de familia, en su afán de ser buenos padres, han perdido el límite de los regalos y buscan llenar de cosas materiales a sus hijos”.

La importancia del valor del obsequio, consideró, va a llevar a que en una fiesta infantil “en cualquier momento se regalen ferraris de sorpresa”.

Linero recordó que este tipo de acciones de los papás desencadenan lo que se conoce como el síndrome del niño hiperregalado, provocando que el menor se frustre y empiece a decir “esto no era lo que yo quería, esto no me gusta o que juego tan aburrido”.

Fue enfático al decir que los mayores no deben argumentar que dan ese tipo de regalos porque quieren que sus hijos tengan lo que ellos no pudieron, porque “fueron las carencias lo que les ayudó a ser lo que son hoy”.

“Los niños, más que regalos caros, necesitan afecto, disciplina, buena comunicación y mucha cercanía”, concluyó.