Shakira y JLo están listas para el Super Bowl

La versión LIV, donde juegan The Kansas City Chiefs frente a San Francisco 49ers, tendrá un show que promete un despliegue de sabor con las artistas latinas.

Shakira es la única artista en participar musicalmente en tres mundiales consecutivos: 2006, 2010 y 2014, en el que también cantó JLo.

So excited to share the stage with you tonight @Shakira ! Let’s show the world what two little Latin girls can do. #LetsGetLoud #GirlPower #SuperBowlLIV #SBLIV pic.twitter.com/89kag95s5i

"Creo que JLo y yo estamos redefiniendo paradigmas sobre edad, raza, origen. En realidad, no importa de dónde eres, qué edad tienes o de dónde vienes, lo que importa es el mensaje, lo que tienes que decir, ya sabes, y estamos aquí y tenemos muchas cosas que decir", dijo Shakira en la rueda de prensa del jueves.

Se filtró que JLo abrirá el show de medio tiempo con ‘Get Right’ y después de otros dos temas se presentará junto a Ja Rule.

Luego entrará en escena Shakira con ‘Loba’ y tras su primera canción estará acompañada de N.M., Beyoncé, Pitbull y Wyclef Jean.

Su presentación tendrá el sabor del Carnaval de Barranquilla.

Shakira, además, presentó en redes a su joven maestra de champeta, de solo 18 años, que le ha ayudado en sus ensayos para el show del Super Bowl.

She's only 18, but she takes care of her family and works so hard, and she brings so much joy. I'm proud to be able to share this stage today with a fellow Barranquillera, and to show this infectious dance from our hometown to the world.#barranquilleras #hometownheroes pic.twitter.com/fKCDEwpkkM

— Shakira (@shakira) February 2, 2020