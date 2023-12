Carin León de Yo me llamo revela en qué gastará los 500 millones que ganó: "Es increíble"

Yo me llamo Carin León llegó al estudio de Caracol Ahora y contó que se siente "increíble" tras convertirse en el ganador de esta temporada del programa de Caracol Televisión. El imitador reveló en qué gastará los 500 millones de pesos que se ganó.



Uno de los seguidores del artista le preguntó, "¿qué se siente levantarse de la cama con 500 millones de pesos?". El imitador de Carin León respondió que "se siente increíble", aunque recalcó que no precisamente por el hecho de tener el dinero, sino por cumplir su sueño de ser el ganador de Yo me llamo.

¿En qué gastará la millonada que se ganó en Yo me llamo?

Yo me llamo Carin León aseguró que quiere "tener una estabilidad", señalando que probablemente comprará una casa o "algo a futuro donde pueda ‘meter la cabeza’ y que esa platica no se vaya como un balde".

Finalmente, el imitador cantó dos de los sencillos de Carin León y fue aplaudido por la sala de redacción de Noticias Caracol.

Con la canción Primera cita, Yo me llamo Carín León se presentó durante la gala de la final del programa. El imitador logró interpretar casi a la perfección el tema del compositor mexicano, que últimamente ha tomado mucha popularidad en Colombia.



“Así me tiene hace días Carín León, con el erizómetro a full. Tu evolución ha sido hermosa, con una sencillez, humildad, creciste de forma impresionante. Un ser humano sin pretensiones, dando con su corazón lo que quiere hacer”, aseguró Amparo Grisales, jurado.

“El sueño no está por hacerse realidad, hace rato estás viviendo un sueño”, dijo por su parte Pipe Bueno, otro de los jurados de Yo me llamo.

“Mucha gente me pregunta qué se necesita para entrar a Yo me llamo. La imitación es un don, la inteligencia para reproducir la voz, el color, los gestos, contamos con una escuela maravillosa y los profesores no podrían hacer su gran labor si no encontraran un alumno dispuesto a crecer”, indicó el maestro y también miembro del jurado César Escola.

Tras ser declarado ganador, Yo me llamo Carín León indicó que está “demasiado agradecido con este proceso. Gracias a Dios, primeramente. Jamás pensé llegar hasta aquí. Los sueños se cumplen con esfuerzo”.



Carin León felicitó a su imitador en Yo me llamo

A través de sus redes sociales, el cantante mexicano le envió un mensaje a su imitador en Yo me llamo: "Muchas felicidades, compa. Gracias por todo el cariño".

Carin León felicitó a su imitador en Yo me llamo Instagram de Carin León