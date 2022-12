Cariño y admiración para Whitney Houston un año después de su muerte

"Después de un año... es todavía difícil de creer" o "Mi corazón se rompió hace un año, y cada hora y cada día parte de mí todavía la recuerda" eran algunos de los mensajes de los fanáticos que se podían leer en la página oficial de la artista.

Whitney Elizabeth Houston falleció el 11 de febrero de 2012 a sus 48 años de edad ahogada de forma accidental en una bañera de su habitación en un hotel de Los Ángeles tras consumir cocaína, según detalló la autopsia.

Durante su funeral, celebrado en la iglesia baptista de New Hope, en su estado natal de Nueva Jersey, familiares y amigos de Houston estuvieron acompañados de decenas de admiradores que desafiaron al frío para seguir la ceremonia a través de una pantalla gigante.

Un año después de su desaparición, el cariño que profesan a la artista sigue intacto y se resisten a olvidar a la cantante, que cosechó una exitosa trayectoria profesional gracias a su voz.

Muchos admiradores coincidieron en destacar que pese a que Houston descansa en paz, su música sigue viva, y en muchos mensaje se podía leer hoy: "We will always love you", en referencia a la famosa canción que interpretó en la película "El guardaespaldas".

El mundo del espectáculo tampoco olvida a la artista, en la entrega de los premios Grammy, el ejecutivo musical y su mentor, Clive Davis, le dedicó unas emotivas palabras, a quien se refirió como "la más grande y mejor cantante de nuestra vida".

Durante la ceremonia del domingo también estuvieron presentes los hermanos de Houston, a los que Davis agradeció su presencia y recordó que el mundo sigue "destrozado por su muerte", que todavía sigue siendo "irreal".

Antes de cumplirse el primer aniversario de su muerte, el Museo Madame Tussauds también rindió su peculiar homenaje a la diva inmortalizándola con la creación de cuatro figuras de cera que ilustran diferentes momentos de su carrera.

La sede neoyorquina del museo añadirá a su colección la figura de la cantante inspirada en una sesión de fotos en 2009, mientras que en la sede de Washington se expondrá una estatua en la que Houston interpreta el himno nacional durante la Super Bowl de 1991.

Las otras dos figuras de cera, una en recuerdo de su interpretación en la película "El guardaespaldas" y otra de cuando era joven, se exhibirán en los museos Tussauds de Hollywood y Las Vegas.

