Carla Giraldo sufrió dolorosa lesión: no puede ver por un ojo

La actriz Carla Giraldo les contó a sus seguidores en redes sociales que tuvo una fuerte lesión ocular que le impide ver por el ojo derecho.

Según comentó la empresaria, la herida afectó el 99% de su córnea, razón por la cual decidió alejarse por un tiempo de la televisión.

“No me gusta llamarle enfermedad a una molestia, pero todavía estoy con el ojo adolorido porque se me rayó el 99% de la córnea. Entonces, no estoy viendo por este ojo”, dijo Carla Giraldo.

En la última foto publicada por Carla Giraldo en su cuenta de Instagram aparece la actriz cubriéndose la mitad del rostro con su cabello suelto.

