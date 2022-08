Carlos Feria se defiende ante nuevas críticas sobre el trato a su hija: “No pienso quedarme callado”

En los últimos días, se ha desatado una nueva polémica que involucra al creador de contenido Carlos Feria .

Y es que, recientemente, el joven de 27 años subió un video a su cuenta de TikTok en el que realizaba un reto con su pequeña hija Salomé. Después de unas horas de la difusión del clip, el influenciador tuvo que borrarlo, pues recibió comentarios en contra por parte de algunos usuarios.

Publicidad

Dichas personas manifestaron que Carlos Feria estaría “abusando de su hija” por la forma en la que la sujeta en el video.

Inmediatamente, el tiktoker subió una serie de videos en los que se defiende y deja en claro que no piensa tolerar este tipo de rumores.

“No sé que les pasa a ustedes por la cabeza, a todos los que están subiendo eso, tuve errores como esposo, pero yo como papá soy excelente”, manifestó el influenciador.

Publicidad

De igual forma, Carlos Feria hizo un llamado a todos aquellos que malinterpretaron el video, pidiendo que las personas dejen de creer todo aquello que se muestra en redes sociales y no busquen informar a base de mentiras para conseguir seguidores.

“Esta vez no me pienso quedar callado, tengan vida y dejen vivir, por eso es que no alcanzan nada en la vida, por andar creando chismes”, concluyó.