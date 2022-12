Carlos Peniche, el galán de telenovela mexicano que ahora vive en la calle

Se distinguía por ser actor, modelo y hasta políglota, pero hoy se le ve durmiendo en las aceras. Asegura que decayó por culpa de su expareja.

El programa ‘Ventaneando’, de la cadena Azteca Trece, encontró al galán en las calles de México. Al preguntarle por su situación, narró un drama digno de una de las telenovelas en las que participó.

Su cuerpo y aspecto de modelo quedaron en el pasado y ahora un semblante irreconocible lo acompaña.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó mi efectivo, me quitó mis tarjetas”, le dijo a la reportera.

Aseguró que su familia, de renombre en el mundo del espectáculo, no está en México y que “todos están perdidos”.

Su mamá le envió dinero, pero no ha podido acceder a él porque está indocumentado.

Carlos Peniche es sobrino del actor Arturo Delgadillo Peniche, reconocido por su participación en La Usurpadora, Amigos Por Siempre, entre otras.