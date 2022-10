Carlos Vargas habló de momentos difíciles en los que pensó en quitarse la vida

El presentador de La Red Carlos Vargas rompió el silencio durante una entrevista en el programa de Caracol Televisión ‘Se dice de mí’. En el diálogo, habló de su orientación sexual, de cómo su familia se enteró que era gay, los momentos difíciles por el bullying que sufrió y de cómo salió adelante de una depresión.



Fue la hermana de Carlos, Viviana, quien contó el momento en el cual le confesó a su familia que era gay.

Mi hermano me comenzó a alegar moviendo un dedo de su mano, y yo le dije: ‘Si me va a pelear, hágalo como un hombre’. En eso llegó mi papá y Carlos aprovechó para decirle que él era gay. Mi papá en ese momento le dijo que en la casa solo había varones y que se fuera”, reveló Viviana Vargas.

Carlos Vargas no esperó que la reacción de su padre fuera así, pues le dijo ‘si tú vas a ser así, te vas de la casa’. En medio del llanto le respondí: ‘Sí, señor’”. Fue a un parque del conjunto donde vivía, se sentó en un columpio y se puso a llorar, pensando qué iba a ser de su vida en ese momento.

Aunque Carlos volvió a su casa, en medio de lágrimas, indicó que este tipo de situación lo afectaron de una manera dolorosa; sin embargo, su familia aceptó su orientación sexual y, dice, están más unidos que nunca.



El “ángel” que le ayudó con la depresión

Otra de las tantas revelaciones que hizo Vargas fue sobre su gran amistad con el presentador de La Voz Senior, Iván Lalinde. Indicó que su amigo le ayudó en un momento difícil de su vida en el cual sufrió una depresión y tenía pensamientos suicidas.

“Yo sentía como un vacío rarísimo. Yo intentaba tener relaciones sentimentales y no me pegaba nada. Ya era exitoso, me sentía satisfecho con lo que había hecho, pero quería sentirme amado”, aseguró Vargas.

En esa época él y Lalinde vivían en el mismo edificio, por lo que tenía llaves de su apartamento y siempre estuvo pendiente de la salud mental de su amigo.

“Iván Lalinde fue una pieza clave para mí. Él tuvo una gran amiga, que fue Lina Marulanda, quien se suicidó, y aunque él no tocaba ese tema, yo sentía que veía conmigo ese miedo. Por eso, él y su pareja tenían llaves de mi apartamento”, agregó el presentador de La Red.



Admitió que una mañana sí consideró quitarse la vida, pero Lalinde al parecer tuvo un mal presentimiento, por lo que bajó al apartamento y lo encontró muy triste en el baño.

“Y una vez, una mañana álgida en la que yo estaba pensando cómo morir y llegué a investigar cómo morir sin dolor, pero dije ‘No, el que se suicida es muy valiente, no puedo hacer esto, no está en mis cabales’, él, con esa conexión de amigos, bajó y llegó a mi habitación y me encontró en el baño, mientras yo estaba en un mar de lágrimas, afeitándome”, añadió Carlos Vargas.