Carlos Vargas, presentador de La Red, tiene COVID y cree que se contagió en concierto de Karol G

Carlos Vargas, presentador del programa La Red, anunció en redes sociales que dio positivo para COVID-19 y que cree que pudo haberse contagiado en el concierto de Karol G, en Medellín.

“Yo iba como libre de la vaina hasta ahora. Hace dos horitas se fueron los de la prueba y tengo COVID. No tengo sabor (gusto), se siente tan raro, no tengo olfato, me siento como masticando una caja y actúe que sabe”, manifestó Vargas.

En un video en redes sociales, quiso dar a conocer esta situación en vista de su presencia reciente en algunos eventos.

“Gracias a Dios estoy bien, pero hago esto público no para dar lora sino porque siento yo que probablemente me contagié el domingo 5 de diciembre en el concierto de Karol G, o de ahí para adelante, pero como es que yo saludo a tanta gente y la gente se me acerca y yo con gusto me acerco y doy abrazos también, soy un poco terco, entonces resulta que tengo eso”, señaló.

Carlos Valgas expresó que no tiene certeza de haber contraído el virus en Medellín o Bogotá, pero empezó a sentir algunos síntomas desde el sábado, día que estuvo en el Cassette Fest donde compartió con algunas personas.

“Entonces por eso hago este aviso público por mis redes sociales, pues como hago con toda esa gente que me encontré y parché todos estos días”, indicó.

Sus seguidores y colegas del medio le desean una pronta recuperación.

Cabe recordar el llamado de las autoridades de salud a no bajar la guardia, mantener los protocolos de bioseguridad y vacunarse contra el virus.