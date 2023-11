Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, negó tener cáncer: “Estoy perfectamente bien”

El nombre de Carlos Villagrán, el actor mexicano que le dio vida a Kiko en El Chavo del 8, fue tendencia durante varias horas luego de que una periodista afirmara que él estaba luchando contra el cáncer.



Se trata de la comunicadora mexicana Inés Moreno, quien manifestó que Carlos Villagrán padecía de esa enfermedad: “Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapia. Se trata, nada más y nada menos, que de Carlos Villagrán”.

No obstante, esta afirmación resultó siendo desmentida por el mismísimo Kiko, quien fue contactado por el programa América Hoy.

"Estoy perfectamente bien y, además, feliz de la vida. Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios infinitamente. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones de lo más bajito, no me trajeron consecuencia”, manifestó el reconocido intérprete mexicano.

Incluso, Carlos Villagrán manifestó a ese medio de comunicación que se encontraba trabajando en Estados Unidos: “Hoy estoy debutando en California, estoy bien en todos los aspectos. No tengo absolutamente nada”.