¿Carlos Villagrán y Florinda Meza mantuvieron un romance? Esto dijo el actor

La recordada serie ‘El Chavo del 8’, estrenada en el año 1971, sigue dando de que hablar actualmente gracias a su elenco. Recientemente, el actor Carlos Villagrán, quien dio vida a Quico, compartió que mantuvo una relación más allá de la laboral con la actriz Florinda Meza.

El intérprete de 79 años comentó que sostuvo un vínculo informal con la actriz, esto en medio de una rueda de prensa en la que promocionaba su ‘Gira del adiós’, según información de Univisión .

"La gente me preguntaba: '¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?'. Y yo les contaba la verdad: 'No, Doña Florinda anduvo conmigo'", señaló.

Asimismo, dejó en claro que no mostró interés por la artista y que era ella quien lo buscaba en repetidas ocasiones.

Publicidad

"La gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean porque así fue, me decía: 'Fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas?'. Luego me invitaba a su casa y todo ese tipo de cosas, entonces te digo, con razón, a lo mejor por eso es que no quisiera (Florinda Meza) hablar de ello", agregó.

Un detalle que compartió Carlos Villagrán fue que Roberto Gómez Bolaños podría corroborar lo ocurrido si viviera actualmente.

"Ella anduvo con Carlos Villagrán, yo no anduve con ella. Entonces, no lo puedo corroborar porque pues desgraciadamente Roberto está muerto", recalcó.

Publicidad

De igual forma, el actor comentó que Chespirito incluso lo respaldó en la decisión de terminar la relación casual con Florinda Meza, manifestándole por aquel entonces que “estaba harto”. Sin embargo, según sus palabras, Gómez Bolaños lo tranquilizó con su respuesta.

“Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: 'Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición'. Y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro", añadió.

Pese a las palabras de Carlos Villagrán, en una pasada entrevista, la cual tuvo lugar en el mes de enero, la actriz negó tener alguna relación amorosa con el actor.

"De eso no voy a hablar, una de dos, principalmente… Tú conociste a Roberto, (era) un hombre muy inteligente, ¿me imaginas a mí con un hombre pen***?", dijo en aquel entonces.

Publicidad

Florinda Meza compartió imágenes inéditas de su juventud

La recordada actriz mexicana Florinda Meza , quien es mundialmente conocida por dar vida a Doña Florinda en la exitosa serie ‘El Chavo del ocho’, reveló recientemente algunas imágenes de su juventud en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Twitter, la artista de 74 años compartió las fotografías. En una de estas puede observársele luciendo un traje ajustado con estampado de animal, mientras que en otra llevaba uno de color blanco con un sombrero café.

La publicación sorprendió a los usuarios de las redes sociales, quienes dejaron comentarios como “Sigues hermosa”, “Se sigue viendo igual de bella” y “Eterna belleza y elegancia”.