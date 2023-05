Carlos Vives, criticado por reacción a foto de Piqué y Clara Chía: "Ni Judas se atrevió a tanto"

Carlos Vives, uno de los artistas más cercanos a Shakira, fue objeto de críticas en redes sociales después de que reaccionara con un like a una publicación de Gerard Piqué en su cuenta de Instagram. Se trata de una foto en la que aparece el exjugador del FC Barcelona abrazando a Clara Chía.



El intérprete de 'La bicicleta' presionó el corazón en el post de Piqué y de inmediato reaccionaron los fans de Shakira.

"La traición en persona", "Ni Judas se atrevió a tanto", "Jajajaja hasta ahí le llegó la bicicleta", "Estoy indignado", "Quiero pensar que fue el community manager de la cuenta de Carlos Vives que hizo eso", "Carlos Vives también se montó al Twingo" y "Jajaja de pronto le dio like porque sabe que su amiga ahora sí es feliz" fueron algunos comentarios.

Pantallazo de Instagram

Y es que la cercanía entre Shakira y Carlos Vives ha sido más que evidente. El último contacto entre ambos artistas en redes sociales fue el pasado 21 de abril, cuando la intérprete de 'Suerte' le dedicó unas tiernas palabras al cantante, homenajeando su carrera musical.

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún, tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser", escribió Shakira.



"Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto. Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra", añadió.

Carlos Vives reaccionó al mensaje de Shakira: "Nos has dado a los colombianos tanto de tu alma y tanto orgullo que solo queremos verte sonreír, querida amiga. Te mereces el amor más lindo y ser feliz para alegría de Sasha y Milan, que están en una edad maravillosa, para que el mundo entonces siga disfrutando de tu música y tu energía. Tu mensaje es la canción más hermosa que nadie escribirá nunca de mí ¡Gracias! Hasta que nos volvamos a encontrar, yo sigo aquí mirándote entre el mar y la sierra que siempre te esperan. Te quiero ❤️".