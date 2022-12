Carlos Vives cumple su sueño de niño: ir a un Mundial

"Me emociona mucho llegar por primera vez a un Mundial y que sea en Brasil, que yo decía que sentimos los latinoamericanos que es nuestro Mundial, que es un Mundial en casa", dijo el astro colombiano el jueves en conferencia telefónica desde Sao Paulo.

"El primer Mundial del que tuve conciencia, y viví con todo el amor y la pasión de mis papás y los vecinos de mi vida, fue el Mundial de México 70, aquel Mundial famoso de tan buenos jugadores brasileros y de tantas partes del mundo", recordó Vives, cuyo padre trabajaba con el equipo local de futbol en su natal Santa Marta. "A mí me marcó el Mundial y me hubiese gustado haber estado en ese Mundial".

Vives interpreta junto a David Correy "La Copa de todos", uno de los temas del disco de la FIFA para el Mundial. También es el embajador de la campaña Vives Brasil de The Coca-Cola Company, con la que grabará y compartirá un video diario de cómo vive la Copa en Brasil con estrellas como el brasileño Bebeto, y amigos y aficionados de todo el planeta.

Una de las actividades principales de Vives Brasil será la presencia del cantante en los juegos de la selección colombiana. Sobre el partido del sábado entre Colombia y Grecia, el músico pronosticó un marcador a favor de su país.

"Vamos a ganar 2 a 0", dijo muy seguro.

Los videos estarán disponibles en la página estadiodetodos.com y serán transmitidos por Univision durante la Copa Mundial. Vives también compartirá en las redes sociales escenas detrás de cámaras e interactuará con los fans.