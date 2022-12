Carlos Vives fue nominado a los Grammy anglo

Junto a él fueron nominados Marc Anthonty por "3.0", Los Ángeles Azules por "Cómo te voy a olvidar", Pacific Mambo Orchestra por el disco del mismo nombre y el álbum Sergio George Presents Salsa Giants.

Más nominaciones

Jay Z encabezó la lista de nominados a los premios Grammy con nueve candidaturas, pero los raperos de izquierda Macklemore & Ryan Lewis y Kendrick Lamar fueron parte de un grupo de nuevas estrellas que dominaron las categorías más importantes.

El himno de Macklemore and Lewis por el matrimonio gay "Same Love" fue nominado a canción del año. El dúo de raperos de Seattle y el rapero de Los Ángeles Lamar obtuvieron siete nominaciones cada cual, incluyendo a mejor álbum y mejor artista nuevo. Pharrell Williams consiguió cuatro candidaturas entre sus siete, mismo número que recibió Justin Timberlake.

Macklemore and Lewis dominaron un especial de TV en el que se anunciaron algunas de las nominaciones, en el Teatro Nokia de Los Ángeles, que incluyó también presentaciones de los nominados Taylor Swift, Katy Perry, Lorde y Robin Thicke. Abrieron el espectáculo con una versión colorida y llena de energía de su éxito "Thrift Shop", con Wanz, y de inmediato interpretaron el tema nominado a mejor canción del año "Same Love".

Dos nominaciones más tarde, Ben Haggerty, el rapero conocido como Macklemore, dijo que era un "momento muy surrealista" en una entrevista en vivo con el anfitrión LL Cool J. "Es como si no se supone que estemos aquí, pero aquí estamos con LL Cool J".

De las nueve nominaciones de Jay Z solo una fue en las categorías principales, a álbum del año, y no por su producción "Magna Carta ... Holy Grail" sino por su participación en el disco de Lamar "Good kid, m.A.A.d city".

Williams, quien pareció omnipresente en el 2013, fue nominado a productor del año y se enfrenta a sí mismo en tres categorías que incluyen grabación del año por "Get Lucky" con Daft Punk y "Blurred Lines" con Robin Thicke, y álbum del año por "Random Access Memories" de Daft Punk y "Good kid" de Lamar.

Drake y el ingeniero de sonido Bob Ludwig consiguieron cinco postulaciones cada uno.

Junto con Lamar, Macklemore and Lewis y Daft Punk compiten por el premio al álbum del año Sara Bareilles con "The Blessed Unrest" y Taylor Swift con "Red". Swift está entre quienes recibieron cuatro nominaciones, junto con Daft Punk, Bruno Mars, Lorde y Kacey Musgraves. Los músicos británicos James Blake y Ed Sheeran completan la categoría de mejor artista nuevo con Musgraves, Lamar y Macklemore and Lewis.

En cuanto a grabación del año, "Get Lucky" y "Blurred Lines" se disputarán el gramófono dorado con "Radioactive" de Imagine Dragons, "Royals" de Lorde y "Locked Out of Heaven" de Mars. Los temas de Lorde y Mars también compiten por el premio a la canción del año junto con "Just Give Me a Reason" de Pink, "Roar" de Katy Perry y "Same Love".

Justin Timberlake consiguió un puñado de nominaciones en las categorías pop, entre ellas álbum pop vocal del año por "The 20/20 Experience". Compite con Lana Del Rey ("Paradise"), Lorde ("Pure Heroine"), Mars ("Unorthodox Jukebox") y Thicke ("Blurred Lines").

Seis discos fueron nominados a mejor álbum de rock, lo que significa que hubo un empate en dicha categoría. Los candidatos son "13" de Black Sabbath, "Next Day" de David Bowie, "Mechanical Bull" de Kings of Leon, "Celebration Day" de Led Zeppelin, "... Like Clockwork" de Queens of the Stone Age y "Psychdelic Pill" de Neil Young and Crazy Horse.

Las categorías principales son un reconocimiento a los hacedores de los más grandes éxitos de 2013. "Get Lucky", `'Blurred Lines" y "Royals" se turnaron para liderar las ondas radiales este año. Macklemore and Lewis tuvieron dos ?xitos, "Same Love" y "Thrift Shop", que llevaron a sus nominaciones.

El concierto del viernes incluyó interpretaciones de esas mismas canciones. Lorde cantó una versión algo diferente de "Royals". Swift interpretó su éxito "I Knew You Were Trouble" en una actuación previamente grabada en Australia. Y Thicke, T.I. y Earth, Wind & Fire se unieron para cantar "Blurred Lines".

La ceremonia de los premios Grammy, en su 56 edición, será el 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.