Carlos Vives habla de ‘Cumbiana 2’, un viaje a las raíces y herencia de nuestra música

Carlos Vives extiende su universo musical en ‘Cumbiana dos’, un viaje en el que explora nuestras raíces y su herencia musical, a través de nuevos sonidos. El álbum se lanzará este viernes. Noticias Caracol habló con él.

NC: cuando creímos que lo habíamos visto todo en cuanto a nuestras raíces, nuestra esencia, con ‘Cumbiana’ llega ‘Cumbiana 2’. Comencemos hablando de esta historia, de este camino musical.

CV: "‘Cumbiana 2’ me da la oportunidad no solamente de hablar de lo que hicimos en ‘Cumbiana 1’ que era como contar el origen y la historia, valorar no solo esa esencia chimila, sino todo lo que pasó después cuando llega Europa, llega España, llega a nuestra madre África, el Mediterráneo moro. Hay emigraciones que pintan nuestra cultura, nuestra música y es nuestra idea de ‘Cumbiana 2’".

NC: También está dedicado al agradecimiento, a los homenajes, al país, a artistas. Cuéntennos de eso.

CV: “Sí, hay homenajes como a Shakira con ‘Currambera’, tengo un joropo que se llama ´Patria’, que escribí y la canto con el Cholo, con el maestro Mérida, con Kate James hicimos un bambuco que se llama ‘La selva’, ‘Cinerama’ también donde me quejo porque no trabamos bien el planeta y nuestra tierra”.

Carlos Vives se emociona al hablar de estas 14 canciones. ‘Pagamento’ también hace parte del álbum y Pedro Capó lo acompaña. ‘Babel’ es un homenaje al rock argentino, Fito Páez, su fórmula musical.

NC: Un joropo con El Cholo Valderrama estremecerá.

CV: “No puedo oírla porque lloro, porque El Cholo canta llorando y yo voy muy contenido, pero cuando canta él llora. Es una cosa que se le hace un nudo en la garganta”.

NC: Sigue descubriendo nuestros sonidos, nuestra esencia, la cumbia, todo lo que nos identifica, y dice uno, ¿le queda más?

CV: “Mucho, hay mucho, porque más allá de nuestros ritmos específicos con los que yo he hecho mis canciones desde ‘Los clásicos de la provincia’, ‘La tierra del olvido’, están hechos con los ritmos y uno va a descubriendo cuando viaja que nuestra música antes de nosotros ya había marcado cosas, estilos. En Argentina, Sudamérica, México, Centroamérica y verdaderamente estamos descubriendo todo lo que ha inspirado y se ha hecho con nuestra música en el país".