Carlos Vives reinó en los Grammy Latino con tres premios

"Quiero dar las gracias a la Academia, esto es más de lo que esperábamos a nuestro regreso", afirmó el samario al recibir este gramófono dorado. "Quiero dedicarlo a todos los niños del mundo, que han hecho más grande esta canción. Y se lo quiero dedicar a mi país, Colombia", agregó.

Anteriormente, Alejandro Sanz se hizo con el mejor álbum vocal pop contemporáneo por "La música no se toca", que supone el Grammy Latino número 16 de su carrera.

Minutos después subió al escenario y tocó la canción homónima de ese disco acompañado de 30 estudiantes de la Universidad de Berklee, la escuela de música más importante del mundo, donde recientemente fue investido doctor honoris causa.

Además, Carlos Vives se alzó con su tercer galardón de la noche, el de mejor álbum de fusión tropical "Corazón profundo", y Pitbull y Papayo se llevaron el gramófono dorado a la mejor interpretación urbana "Echa pa'llá -manos pa'rriba-", mientras que Gaby Moreno fue designada mejor nuevo artista.

Asimismo, hubo un empate entre Banda Los Recoditos "El free" y La original banda El Limón de Salvador Lizárraga "La original y sus boleros de amor" en la categoría de mejor álbum de música banda.

Illya Kuryaki and The Valderramas, nominados a cinco premios, obtuvieron el de mejor canción urbana por "Ula ula".

La formación argentina Bajofondo y la artista mexicana Natalia Lafourcade se hicieron con dos premios en la ceremonia previa a la gran gala de la música iberoamericana.

Bajofondo obtuvo la victoria en las categorías de mejor álbum instrumental "Presente" y mejor canción alternativa "Pena en mi corazón", mientras que Lafourcade se llevó los trofeos a mejor álbum de música alternativa y mejor video musical versión larga, ambos por "Mujer Divina - Homenaje A Agustín Lara".

En la gala previa se entregaron 37 de los 48 galardones de los Grammy Latino. Algunos de los más destacados fueron el de mejor álbum vocal pop tradicional, para Andrés Cepeda "Lo mejor que hay en mi vida"; mejor álbum de rock, para La Vida Bohème "Será"; mejor álbum pop rock, para Beto Cuevas "Transformación"; mejor álbum de música urbana, para Mala Rodríguez "Bruja", y mejor canción tropical, para Carlos Vives "Volví a nacer".

En el terreno de música latina, el mejor álbum de música ranchera fue para Vicente Fernández "Hoy"; el mejor álbum de música tejana llevó la firma de David Garza "Just Friends", y la mejor canción regional mexicana fue concedida a Pedro Fernández "Cachito de cielo".

Asimismo, Tomatito se hizo con el trofeo a mejor álbum de flamenco "Soy flamenco", mientras que Diego el Cigala triunfó en el campo de mejor álbum de tango "Romance de la luna tucumana" y el brasileño Roberto Carlos logró el de mejor canción portuguesa "Esse Cara Sou Eu".

Sergio George fue nombrado mejor productor y Alex Cuba ganó el gramófono al mejor vídeo musical versión corta "Eres tú".

Draco Rosa recibió el Grammy Latino en la categoría de mejor álbum del año por su trabajo "Vida" en la 14 edición de estos galardones que concede la Academia Latina de la Grabación de EE.UU. en una ceremonia celebrada en el hotel y casino Mandalay Bay de Las Vegas, en Nevada.

El artista sumó su único gramófono dorado de una noche en la que estaba nominado a tres premios. Draco Rosa se mostró emocionado y sorprendido por su triunfo, que dedicó a todos los "amigos que participaron en este proyecto" que supuso su regreso tras superar el cáncer.

"La música es grande, los amo, los quiero", declaró sobre el escenario.