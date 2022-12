Carlos Vives, uno de los más nominados a Grammy Latino

"Veo muchos nominados colombianos y eso me da mucha felicidad", dijo el samario al referirse a Bomba Estéreo, Andrés Cepeda y Santiago Cruz.

Vives aspira al mejor álbum del año, grabación del año, canción del año, mejor álbum de fusión tropical y mejor canción tropical.

"Los quiero todos para mí", dijo en broma, recordando con cautela que "El amor de mi tierra" (1999) recibió incluso más nominaciones y al final no se llevó ninguno.

Nominaciones

Édgar Barrera, Andrés Castro, Julio Reyes Copello, Caetano Veloso y Alejandro Sanz obtuvieron cuatro nominaciones.

Illya and the Valderramas aspiran a los gramófonos dorados en los campos de mejor interpretación urbana, mejor canción urbana, mejor álbum de música alternativa, mejor canción alternativa y mejor vídeo musical versión corta.

En la categoría de mejor álbum del año competirán Pablo Alborán ("Tanto"), Bajofondo ("Presente"), Miguel Bosé ("Papitwo"), Andrés Cepeda ("Lo mejor que hay en mi vida"), Natalie Cole ("En español"), Guaco ("Escultura"), Gian Marco ("Versiones"), Draco Rosa ("Vida"), Alejandro Sanz ("La música no se toca") y Carlos Vives ("Corazón profundo").

La estatuilla a la grabación del año la disputarán Marc Anthony ("Vivir mi vida"), Andrés Cepeda ("Lo mejor que hay en mi vida"), Natalie Cole junto a Juan Luis Guerra ("Desde lejos"), Santiago Cruz ("Desde lejos"), Draco Rosa junto a Ricky Martin ("Más y más"), Caetano Veloso ("Um abraçaço"), Carlos Vives ("Volví a nacer"), Pablo Alborán ("Tanto"), Alejandro Sanz ("Mi marciana") y Buika ("La nave del olvido").

Otro de los principales galardones, el de canción del año -que reconoce al autor de la canción-, pondrá en liza a Roberto Carlos ("Esse cara sou eu"), Los Amigos Invisibles ("La que me gusta"), Jesse & Joy junto a Mario Domm ("Llorar"), Andrés Cepeda ("Lo mejor que hay en mi vida"), Alejandro Sanz ("Mi marciana"), Ricardo Arjona ("Mi novia se me está poniendo vieja"), Gilberto Santa Rosa ("Si yo fuera tú"), Aleks Syntek junto a Malú ("Sólo el amor nos salvará"), Caetano Veloso ("Um abraçaço") y Carlos Vives ("Volví a nacer").

El mejor álbum pop vocal contemporáneo estará entre Miguel Bosé ("Papitwo"), Draco Rosa ("Vida"), Alejandro Sanz ("La música no se toca"), Aleks Syntek ("Syntek") y Julieta Venegas ("Los momentos").

La 14 edición de los Grammy Latino se celebrará el 21 de noviembre en el hotel Mandalay Bay, de Las Vegas (Nevada).