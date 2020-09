Carlos Vives confesó su molestia con Silvestre Dangond: ¿qué pasó?

Carlos Vives confesó, en una entrevista en España, su molestia con el urumitero Silvestre Dangond por llamar a su equipo de trabajo sin consultarle.

“Si buscan lo mío, deben buscarme a mí. Me chocó que no me tuviera en cuenta si invitó a todo mi equipo de trabajo, porque yo antes que cualquier cosa soy productor”, dijo Vives.

El samario hacía referencia al trabajo del reconocido productor Andrés Castro - quien inició su carrera junto él – y algunos de sus músicos en el camino de internacionalización de Silvestre Dangond.

En el diálogo con el periodista Víctor Sánchez Rincones, ‘el Patrón’ dejó entrever que la relación con el intérprete de temas como ‘Niégame tres veces’ y ‘El glu glu’ es bastante lejana.

“Sí hemos hablado. Lo que pasa es que no hemos tenido muchas oportunidades. Nos encontramos en eventos y así”, comentó.

Y agregó: “A mí me hubiese fascinado, porque vi que invitó a todo mi equipo de trabajo a hacer su disco nuevo, que él me hubiera buscado y me hubiera dicho ‘ey, qué vamos a hacer’”.

Recordó, además, que es uno de los grandes exponentes del llamado vallenato moderno y que lo único que le interesa “es que nuestra corriente esté arriba, que todos estén arriba”.

“Yo me siento el productor de todos ellos y me encantaría que ellos me tuvieran la confianza, que un Silvestre me tuviera la confianza de decirme ‘he pensado trabajar con este equipo, tú qué piensa’. Eso es la felicidad de una persona como yo, porque es que Silvestre es un artistazo y poder colaborar para el éxito de un Silvestre, de colocar a un Silvestre donde debe estar es, para mí que he soñado con esto, que he sido parte del proceso de la modernidad, eso es una felicidad” puntualizó Carlos Vives.