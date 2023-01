‘Carmen’, la romántica canción que Sebastián Caicedo le compuso a su esposa

Tras once años de relación la pareja llegó al altar, en la nueva canción grabada por Luisk de León y Silvia Bernal se resume el maravilloso viaje.

“Esto es un sueño hecho realidad, mi regalo de bodas para Carmen. Compusimos esta canción con el cantante que habíamos contratado para nuestro matrimonio”, dijo Sebastián Caicedo sobre ‘Carmen’.

Carmen Villalobos por su parte confesó que está más enamorada que nunca y que la composición que lleva su nombre es un sueño hecho realidad.

“Tremendo vallenato, realmente es un vallenato muy hermoso. La canción es un acróstico, la primera estrofa es mi nombre, la segunda es mi apellido. Yo siempre había soñado con ser la protagonista de un video de vallenato y yo decía: ‘¡pero que me llamen!’ O sea, yo soy fan del vallenato, yo dije ‘Dios mío se me va a cumplir también este sueño de protagonizar un video de vallenato y es mi canción’”, dijo.