Carmen Posadas y los secretos detrás del libro ‘La leyenda de la peregrina’

Carmen Posadas es la escritora del libro ‘La leyenda de la peregrina’, la historia sobre la perla más famosa de la historia. Noticias Caracol habló con ella para conocer a fondo la construcción de esta narración.

“A mí me llevaba mucho tiempo guiñando un ojo y no me daba cuenta, iba a un museo y de repente resultaba que en varios cuadros estaba la perla, leías el Quijote y hablaba de la perla peregrina”, dice Posadas.

Entonces decidió seguir su instinto y adentrarse en esa historia.

“La mayor dificultad cuando uno escribe una novela histórica es que tienes que documentarte sobre un periodo en concreto, pero no solamente de los hitos históricos, sino también de todo lo que era ambiente, que viene a ser: cómo hablaba la gente, qué comía, cómo era la moda, todas las anécdotas, los cotilleos, las cosas que se cuentan, es lo que da color a un libro”, dice la escritora.

Carmen revela que un amigo marinista fue clave en el proceso de creación. “Yo no quería escribir lo que está en los libros del colegio”, apunta.

Su relato apuesta por enseñar una parte más más intima y personal de los personajes.

Publicidad

“Quería que todo lo que se contara fuera estrictamente cierto, ceñirme mucho a la historia real y los diálogos los tenía que inventar, incluso eso también está construido con crónicas, con diarios”, explica.

Cada capítulo tiene un narrador distinto y un punto de vista diferente.

Finalmente, Posadas hace una reflexión sobre el impacto de la pandemia en la sociedad.

Dice que inicialmente pensó que “nos haría reflexionar sobre la vida banal que estamos viviendo, nos ayudaría a reordenar a las prioridades, que nos enseñaría que somos enormemente frágiles. Ahora me he dado cuenta de que no hemos aprendió nada”.