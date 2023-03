¿Carmen Villalobos está embarazada? Esta foto levantó la sospecha de sus seguidores

La actriz Carmen Villalobos y el periodista Frederik Oldenburg son una de las parejas preferidas por los internautas de las redes sociales. En las últimas horas, dieron mucho de qué hablar con una fotografía que hizo pensar a sus fanáticos en un posible embarazo.

En la imagen se puede ver a la pareja que se besa a las afueras de un restaurante. No obstante, Frederik Oldenburg posó su mano sobre el vientre de Carmen Villalobos y esta acción puso a los fanáticos de ambos a pensar en un bebé.

“Hermosos”, “Hacen bonita pareja”, “Si está embarazada, los felicito”, “Se le nota la barriguita”, “A ser felices, pues”, “Me encantan”, “Sería lindo que tuvieras un bebé” y “Siempre es bueno volver a empezar” fueron algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

No obstante, la Revista Vea publicó que Frederik Oldenburg aclaró todos los rumores sobre un supuesto embarazo.

Aseguró que su mano en el abdomen de Carmen Villalobos no tenía ninguna segunda intención: “Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá, me agarraron en ese momento ahí. No vayan a pensar en otra cosa”.

¿Cómo inició esta relación?

Carmen Villalobos ha decidido darse otra oportunidad en el amor. Fue su novio quien en pleno programa en vivo dio la noticia a los seguidores de la actriz colombiana, que el año pasado terminó su relación de 13 años con Sebastián Caicedo.

“Estoy feliz. Hace poco tiempo y sí estamos juntos… No sé si se nota en mi cara, si irradio felicidad”, comentó Frederik Oldenburg, presentador de Exatlón Estados Unidos, en el programa Hoy Día de Telemundo.

“Carmen y yo somos novios”, aseguró en medio de palabras de felicitación de las presentadoras que se emocionaron con la primicia.

Desde fin de 2022 se rumoraba que Carmen Villalobos había empezado a salir con alguien luego de que circularan videos en los que se veía departiendo con un misterioso hombre.

Frederik Oldenburg aprovechó el momento para mandarle un amoroso mensaje a su novia: “Un beso, te veo dentro de poco. Bella, hermosa, te amo”.