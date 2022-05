Carmenza, un personaje que Alma Rodríguez interpreta con gran respeto en 'Las Villamizar'

Un personaje enigmático, con miedo al señalamiento de la época por su identidad sexual, es Carmenza en ' Las Villamizar' . Alma Rodríguez asumió su personaje con orgullo, altura y respeto.

“Creo que es un lujo caracterizar, representar, un personaje que tiene ese matiz, porque termina siendo polémico, pero no polémico por nada exótico más que está enamorada de alguien que es de su mismo sexo”, dice la actriz.

Muchos pensarían que los retos de interpretar a un personaje homosexual están en el contacto físico con la otra persona, pero no.

“Ni con las escenas de besos y amor, no, cero. Con Estefanía tenemos una química increíble de verdad. El reto venía siendo las escenas violentas contra ella, tiene que pasar por cosas muy fuertes y me costó. No es una de las escenas más difíciles que he hecho en mi vida, sino fácilmente la más dura”, explica.

“Es muy fuerte porque había que trabajar el tema de la misoginia de la época, más una mujer que, por la misma época, estaba muy exacerbado que ella solamente era como un objeto”, agrega Rodríguez.

Y esto le dicen sobre su papel en Las Villamizar: “Gracias, porque es refrescante saber que no vivimos en una sociedad donde todos somos exactamente iguales. Pero si no falta el que te escribe y te dice ‘eso no está bien’, ‘eso no está concebido en la Biblia’, ‘eso no es cosa de Dios’”.

Alma es una reconocida actriz de teatro, cine y televisión, aunque el amor de su vida es "el teatro". Para ella vienen nuevos proyectos, estará en una nueva película y acaba de producir una historia llamada ‘Matrioshka’, que muy pronto se verá en nuestro país.