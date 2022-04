Carolina Cruz comparte contundente reflexión tras separarse: “Fracasar es quedarse por conveniencia”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque confirmaron hace una semana su separación tras meses de rumores sobre problemas en su relación y, aunque dijeron que no se referirían más al tema, sus seguidores no les pierden pisada.

El pasado fin de semana Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebraron el cumpleaños de su hijo mayor, Matías, y compartieron en sus redes sociales imágenes de la reunión a la que también asistieron familiares y amigos.

Muchos destacaron el respeto y amor por sus hijos, pero fue una posterior publicación de Carolina Cruz la que realmente dio de que hablar.

Se trató de una historia en Instagram en la que la presentadora reposteó una reflexión sobre lo que es realmente “fracasar” en el matrimonio.

Cabe resaltar que, aunque no llegaron al altar, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estuvieron juntos por más de 10 años, por lo que su relación era destacada como una de las más largas y estables del mundo del entretenimiento en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con las palabras que compartieron al confirmar la separación, todo finalizó en los mejores términos.

De ahí que entre las palabras que compartió Carolina Cruz, con un “Ufff” en sus redes, se destacaran algunos fragmentos.

“Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años... y de repente todo cambia, sin darnos cuenta, el amor se acaba. Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: 'fracasaron en su matrimonio' y no es cierto”, se lee en el texto publicado por la cuenta de Instagram @UnModeloDeMamá.

“Fracasar es jugar a ser 'la familia feliz'. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo... Fracasar es quedarse por conveniencia. Fracasar es manipular a tu pareja con los hijos. Fracasar es vivir una vida gris. Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por miedo al 'qué dirán'. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe... Mi respeto para todos los que han tenido el valor de no vivir en el fracaso. Y el mayor de los aplausos para todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar 'lucha por tu felicidad'”, puntualiza el post.