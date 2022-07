Carolina Cruz cuenta cómo es su relación con Lincoln Palomeque tras su separación

En entrevista con el programa La Red , Carolina Cruz dio detalles de cómo es su relación con Lincoln Palomeque luego de su separación. Vale la pena recordar que la presentadora confirmó su ruptura con el actor en marzo de este año.

Y es que la modelo comentó que su romance con Lincoln "ya había cumplido su ciclo"; sin embargo mantiene una muy buena amistad con su expareja.

"Nosotros tenemos una relación demasiado linda y tranquila y una relación muy respetuosa y muy amorosa. Ellos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes", dijo Carolina Cruz .

Además, aseguró que el actor que es un excelente padre. "Lincoln es un papá muy presente para los niños. Eso también es de aplaudírselo, no hay día que no pregunte por ellos, si los puede ver todos los días, todos los días los ve", añadió.

Carolina Cruz mencionó que, aunque disfruta mucho su rol como madre, también tiene tiempos de calidad consigo misma.

"Nunca dejo de pensar en mí como mujer, me encanta tener mi tiempo para mí, me encanta tener mis espacios. Me encanta viajar, verme con mis amigos y amigas, pasarla rico. Porque siento que si yo estoy bien y estoy feliz así van a estar mis hijos", concluyó la presentadora.