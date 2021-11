Carolina Cruz dio más detalles de la situación de su hijo Salvador y de su nueva fundación

La experiencia que Carolina Cruz vive con su segundo hijo , Salvador, despertó la idea de ayudar a otros niños y familias a través de una fundación.

“Salva nació con tortícolis gestacional, que le pasa a uno de cada 5 niños, que es una posición mal adquirida en el vientre de la mamá. Le puede pasar a cualquier mamá y, si esta tortícolis gestacional no se trata con terapias en el momento, pues a largo plazo los niños tienen problemas en la columna, de cadera, esclerosis y se tienen que operar”, comentó.

También, Carolina Cruz explicó lo que sucede con la cabecita del pequeño, que empezó a crecer más de lo normal.

“El tema de la cabecita de Salva también pasa mucho. Yo tampoco tenía conocimiento de esto y no tiene nada que ver con la edad de una mujer, del proceso de tu embarazo. Uno produce líquido encefalorraquídeo todos los días y lo eliminamos y a Salva haz de cuenta que ese conductico se le tapó, ese líquido empezó a crecer porque empieza a buscar para dónde salir. Unos procesos se pueden llevar con medicamento y otros necesitan cirugía para que no se convierta en una hidrocefálea. En este caso, afortunadamente no fue así porque se actuó a tiempo”, explicó.

Esta situación se ha convertido en una gran enseñanza para la también exreina del Valle del Cauca y su familia.

“Nos ha enseñado cómo a vivir en gratitud, en paciencia y hemos vivido momentos y circunstancias difíciles, pero que, gracias a Dios, hemos sacado adelante. Él está afortunadamente muy, muy bien. Está perfecto, pero no es el caso de muchos niños”, dijo.

Fue así como nació la idea de crear su fundación.

“Para nosotros, como fortuna, como papás, como familia, todo ha sido muy llevadero, gracias a Dios, porque tenemos un buen servicio de salud, tenemos un buen seguro. Queremos acoger a esas familias y a esos niños que han tenido situaciones o están teniendo situaciones de salud parecidas o similares a las de Salvador y poderlos ayudar a salir adelante. Ese es ahorita el proyecto de vida que tenemos como familia”, señaló.

A través de www.salvadordesuenos.com , quienes deseen hacerlo podrán donar o ser beneficiarios para mejorar la calidad de vida de cientos de niños y de sus familias.

“Investigando todos los casos, tenemos un grupo de médicos que me ayudan cómo a analizar cada caso, saber cómo va el proceso del niño, a ver cómo podemos ayudarlos a salir adelante. Estamos recibiendo el apoyo de muchas personas, de empresas, de médicos, de gente que dice ‘yo no tengo plata, pero puedo donar mi talento, mi tiempo’, psicólogos, doctores, pediatras”, relató.

De esta manera, Carolina Cruz y su familia buscan ayudar con diagnósticos a tiempo y desde el corazón.