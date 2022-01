Carolina Cruz, emocionada tras oír la primera palabra de su hijo Salvador: ¿cuál fue?

Carolina Cruz compartió en sus redes sociales la emoción que vivió tras escuchar la primera palabra de su hijo Salvador.

“Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ; yo se la había escuchado hace algunas semanas, pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. ¿Se imaginan lo que siento?”, comentó la presentadora de Día a Día.

La modelo asegura que, pese a que el proceso ha sido duro, ha disfrutado cada etapa con su pequeño.

“También ya pasa 11 horas derecho. El proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD”, escribió Carolina Cruz en su publicación.

Los comentarios de seguidores, por supuesto, no se hicieron esperar. “Felicitaciones Mamá 👏🔥🙌❤️” y "Dios te bendiga junto con tu lindo Salvador ❤️❤️🙏😇😇”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron a la presentadora.