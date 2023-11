Carolina Cruz preocupó con foto desde el hospital con uno de sus hijos: ¿qué pasó?

En su cuenta de Instagram, la presentadora Carolina Cruz preocupó a sus más de siete millones de seguidores al publicar una foto desde un hospital en Bogotá, en el que fue atendido uno de sus hijos.



La vallecaucana alertó que su hijo mayor, Matías Palomeque Cruz, tuvo que ser atendido de urgencia en esta semana. "Mi día y noche de ayer", escribió la famosa para describir el momento.

En la imagen, se ve al menor acostado en la camilla y ella muy cerca de él, utilizando tapabocas. Carolina Cruz no dio mayores detalles sobre lo que estaba afectando la salud de su primogénito.

La foto con la que Carolina Cruz preocupó a sus seguidores. Foto: @carolinacruzosorio

La imagen alertó a sus millones de seguidores, quienes le enviaron a la presentadora muchos mensajes preguntando por la salud de Matías y deseándole una pronta recuperación.



Tras toda la preocupación de sus seguidores, Carolina Cruz actualizó sobre el estado de salud del menor en una nueva publicación de sus historias de Instagram.

Aunque no dio mayor información, se puede ver que el menor de edad está mejor, pues ya fue dado de alta y se encontraba descansando en su casa. "DIOS", escribió para acompañar la imagen Carolina Cruz y añadió unos emoticones de caras derretidas.

La más reciente actualización que dio la vallecaucana sobre el estado de salud de sus hijos fue en el programa Día a Día, de Caracol Televisión, del que hace parte. En medio de un ritual de agradecimiento que hicieron los presentadores con ocasión del Día de Acción de Gracias.



"Yo agradezco por la salud de mis hijos, que es lo más importante. Le pido a Dios que siempre estén saludables", expresó Carolina Cruz, dando a entender que después de las afectaciones a la salud de Matías, el menor se recupera satisfactoriamente en su casa.

Recientemente, la presentadora también causó revuelo en las redes sociales al confesar su más grande arrepentimiento. "Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento", reconoció la vallecaucana en su cuenta oficial de Instagram, recordando su paso por el reinado.

Sin embargo, la famosa señaló que hacer parte del Reinado Nacional de Belleza 1999 y luego representar a Colombia en el Miss International 2000 celebrado en Tokio, Japón, fueron experiencias que le dejaron grandes aprendizajes.



"No gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos", aseguró la vallecaucana.