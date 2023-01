Carolina Cruz revela lo que tanto le pidieron: la alimentación de su hijo Matías

La presentadora dio a conocer un video donde cuenta con detalle lo que come el pequeño. Confiesa que “no ha probado las gaseosas” y espera que no lo haga.

Después de mucha insistencia, Carolina Cruz decidió atender las solicitudes de sus seguidores, principalmente de las mamás, sobre compartir la forma como alimenta a su hijo Matías, quien nació de 36 semanas y ya tiene 2 años y 9 meses de vida.

En un video que publicó en su cuenta de YouTube y en su denominado el Diario de una Mamá, la presentadora, exreina y empresaria vallecaucana revela que a Matías solo lo pudo amamantar hasta los cuatro meses, porque la leche se le “secó”.

Dice que el líquido de la granadilla y las compotas naturales de banano, pera y manzana han hecho parte del menú del pequeño.

Asimismo, las sopas de verduras debidamente seleccionadas para evitar alergias, la carne, el pollo y el pescado también están incluidas en la alimentación del niño, junto con los granos.

Carolina Cruz confiesa que su hijo “ama el aguacate”, “no ha probado las gaseosas” y espera que no vaya a probarlas. Además, asegura que trata de que no coma dulce, aunque lo hace de vez en cuando, y, más bien, intenta darle chitos, rosquitas, platanitos de quínoa.



Dice que le da “muchos juguitos”, hechos en casa, con agua, sin azúcar o solo un poco de estevia, y sostiene que evitan al máximo la comida en la calle, pero afirma que, cuando salen, comen lo que haya.

“Hemos logrado de esta manera que Mati sea un niño muy sano, que come muy bien”, señala Carolina Cruz, tras puntualizar que después que su hijo como la proteína, incluida la vegetal, queda tranquila.

Según la presentadora vallecaucana, la nutrición de Matías está a cargo de ella, su pediatra de confianza y “Lucerito”, la nana del pequeño, por lo que también les recomienda a los padres asesorarse de un profesional y contar con la ayuda de alguien en casa para alimentar a sus hijos.

Finalmente, Carolina Cruz afirma que a los niños hay que educarlos para que coman de todo y no se compliquen la vida. “Hay que volverlos toderos y guerreritos, como nosotros”.

