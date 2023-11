Carolina Cruz revela si tiene planes de hijos y boda con su novio Jamil Farah

Carolina Cruz es una de las presentadoras y modelos más conocidas de Colombia. En la actualidad, la vallecaucana tiene una relación amorosa con el piloto profesional Jamil Farah, de quien habló recientemente.

En 2021, Carolina Cruz se unió al grupo de famosas que, después de una relación de muchos años, regresaba a la soltería tras terminar con Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos. A inicios de 2023, la presentadora decidió darle una nueva oportunidad al amor.

La vallecaucana concedió una entrevista a la revista Semana y en ella respondió algunos detalles sobre su relación actual con Farah y los planes a futuro que tiene con el piloto.

Cuando le preguntaron si había planes de matrimonio con el hombre, Carolina Cruz fue enfática en que "nunca hemos hablado de eso para nada" y aseguró que, por el momento, "seguimos en un plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata".

La presentadora señaló que, muchas veces, los rumores sobre el posible matrimonio con su nueva pareja surgen de "los titulares de los medios de comunicación, yo no puedo hacer mucho en este país, porque todo lo titulan de esa manera y creo que la gente siempre entra a leer unos titulares y se da cuenta de que la noticia es una cosa completamente distinta, o va por otro lado, pero yo estoy acostumbrada a eso. Entonces no le presto mucha atención, la verdad. Pero no es un tema que hayamos tocado".

De la misma forma, en el medio citado le preguntaron si estaba entre sus planes ser madre por tercera vez. Carolina Cruz tiene a Matías y Salvador, fruto de su relación de más de 10 años con el actor Lincoln Palomeque, pero señaló que un hijo con Jamil Farah tampoco ha sido contemplado.

"Tampoco he hablado de eso. Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando", señaló la vallecaucana.

Agregó que por el momento no está interesada en una tercer hijo y que su pareja "está pasando por un gran momento laboral, yo también. Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversado ni que se haya hablado".

Sobre la diferencia de edad, tema por el que recibe algunas críticas porque ella le lleva 12 años, aseguró que "estoy muy tranquila. Como que yo nunca había estado con una persona que fuera menor que yo y tantos años tampoco, pero ha sido chévere, ha sido diferente. Creo que igual es un hombre muy maduro para su edad" .