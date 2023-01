Carolina Cruz se desahogó sobre las críticas que recibe en redes sociales: "Me sentí vulnerable"

Durante el programa La Red, de Caracol Televisión , que se transmitió el pasado 31 de diciembre de 2022, Carolina Cruz habló sobre las polémicas en las que se ha visto envuelta y de las críticas que recibe constantemente en redes sociales.



El presentador Carlos Vargas fue quien conversó con la presentadora de 'Día a Día', en la entrevisto tocó varias situaciones que vivió durante el 2022.

Carolina Cruz empezó hablando del percance que se vivió en el programa cuando una invitada se desplomó en el set durante la transmisión en vivo. Vale la pena recordar que la reacción de la modelo fue objeto de críticas y burlas.

"Yo quedé como en shock, obviamente. Lo que pasa es que nunca se desmayó, ella nunca perdió el conocimiento. Ella movía las manitos y los ojos, y yo pensé: ‘¿Será que si me meto daño lo que estaban haciendo? Como yo veo que los amigos no reaccionaron, Caro sale corriendo de una y la directora del programa me dice: ‘Carito, no hace parte del show. No te preocupes que Caro Soto ya va a mandar a comerciales’", comentó.



La vallecaucana reveló que fue tildada como "desalmada" en redes sociales.

"Al rato la atendimos, eso la gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero entonces me dieron durísimo y dijeron que no existe una mujer más desalmada en Colombia, más bruja, que yo. Pero bueno, me relajé y me lo imaginé, porque estábamos terminando un ensayo de un tema de Halloween y les comenté a todos: ‘Van a ver lo que va a pasar ahora, me van a acabar en redes sociales y seré comidilla por estos días hasta que pase algo diferente en este país’".

Por otro lado, Carolina Cruz también recordó el momento en el que usó un libro como portacuchillos, episodio por el cual también aseguró que fue atacada por varios internautas.

La presentadora manifestó que con todas las pullas que le lanzaron se sintió "vulnerable. No soy una estadística, no soy un número, soy Carolina Cruz con o sin redes sociales".



Finalmente, enfatizó que "uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo" y reconoció que siempre habrá personas que busquen arremeter contra ella.