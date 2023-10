¿Carolina Cruz se mudó de apartamento? La presentadora habló sobre sus preocupaciones

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, respondió a los cuestionamientos de sus seguidores, mismos que preguntaban si se había cambiado de casa, o no. Ella aseguró que sigue viviendo en el lugar de siempre.



Algunos internautas se percataron de que Carolina Cruz ya no estaba grabando sus rutinas de entrenamiento en la zona donde frecuentemente lo hacía. Luego de evidenciar esos mensajes, la vallecaucana respondió.

“Estos seguidores míos son muy observadores y llevan varias semanas preguntándome si me cambié de apartamento, que por qué ya no estoy entrenando en el segundo piso.

"Sigo viviendo en mi mismo apartamento con mis gordos, nada ha cambiado, el segundo piso todavía existe", dijo.

Además, Carolina Cruz aclaró que entrena en un área distinta porque quiere estar más pendiente de sus hijos, en especial del menor.

“Lo que pasa es que ellos duermen conmigo y este chiquitito, de un tiempo para acá, madruga tanto como la mamá. Hay veces se levanta a las cinco, otras a las cinco y cuarto, cinco y media. Si estoy en el segundo piso no lo escucho o no lo tengo en mi visual y eso me agobia un poquito. Me preocupa que se quede despierto, aquí abajo, solito, y yo arriba haciendo ejercicio”, señaló.

Por último, la presentadora compartió que sigue haciendo ejercicio por lo menos dos veces a la semana, aprovechando en especial aquellas ocasiones en que los pequeños están al cuidado de otra persona.

“Cuando voy al gimnasio, que es dos veces a la semana, aprovecho cuando ellos se quedan con el papá o cuando mi mamá viene a dormir. Pero cuando no, lo hago en el primer piso: bajo las pesitas, bajo todo y entreno”, concluyó.

Carolina Cruz celebra el cumpleaños de su novio

La modelo compartió en sus redes sociales que el pasado 24 de octubre su novio Jamil Farah estaba cumpliendo un año más de vida. Carolina Cruz recopiló en varias fotografías los viajes y aventuras que han pasado juntos.

El piloto cumplió 32 años y sostiene una relación amorosa con la presentadora desde inicios del 2023. Al principio, videos de la pareja en fiestas se filtraron, pero luego Cruz y Farah confirmaron su relación.

"Feliz Cumple Al Más Amoroso Del Universo ❣️❣️ Por Más Celebraciones Juntos!! Love U", escribió la modelo en su perfil de Instagram, donde tiene siete millones y medio de seguidores.