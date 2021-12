Carolina Cruz se tatúa inspiradora frase en homenaje a su hijo Salvador

La presentadora Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores con los tatuajes que se realizó en homenaje a su hijo Salvador. La vallecaucana eligió la zona de la cadera para plasmar una inspiradora frase.

“Este hombre es el único que logra que me haga un tatuaje, al único que le confió algo tan significativo. Faltaba la fecha de Salvador y la frase que me acompaña desde hace unos meses: ‘Que mis miedos no sean más fuertes que mi fe’”, comentó la presentadora.

Carolina Cruz se refiere en la publicación a Ed Gómez, artista y tatuador, quien fue el encargado de hacer realidad su anhelo.

La presentadora de Día a Día ya tenía en esa misma parte del cuerpo un tatuaje con la fecha de nacimiento de su primer hijo, Matías.