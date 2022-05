Carolina Cruz y la razón por la que usa filtros en sus fotos: "Es por lo único que me acomplejo"

Carolina Cruz dio a conocer a sus más de 7 millones de seguidores de Instagram la razón por la que siempre utiliza filtros en sus fotografías. El motivo no tiene nada que ver con las arrugas o el correr de los años, o al menos así lo expresó la presentadora de Día a día.

"Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros, para disimularlas. Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño", escribió Carolina Cruz.

La modelo aseguró que se ha sometido a varios tratamientos para combatir este tipo de manchas, sin embargo, no ha podido deshacerse de ellas.

"Me he hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo. Amooooo los filtros, no para cambiar mis facciones, las cuales siempre me han gustado, pero sí para disimular las manchas", expresó.