Carolina Cruz y su “matadora” foto en ropa interior que compartió para hacer llegar una reflexión

Muchos cayeron rendidos no solo por el mensaje que la presentadora vallecaucana envió, sino la imagen que difundió.

La hermosa y popular Carolina Cruz, quien acostumbra a compartir mensajes y muchos momentos de su vida en redes sociales, ahora decidió despojarse de algo de ropa para hacer reflexionar a sus seguidores respecto a la felicidad.

La presentadora, exreina y empresaria caleña publicó una fotografía, en su cuenta de Instagram, donde aparece acostada sobre lo que parece un mueble y vistiendo una sensual lencería de color rojo, por la que llegó a ser calificada de “matadora”.

“No dejes que el mundo te endurezca, no dejes que la amargura te robe dulzura. Aunque el resto del mundo no esté de acuerdo sigue siendo FELIZ”, escribió la vallecaucana junto a la imagen.



La publicación enamoró a miles en cuestión de pocas horas y generó centenares de comentarios, sobre todo, de adulación hacia Carolina.

“¡Ufff, Carito! Aunque no simpatizo mucho con el rojo, a ti te queda fenomenal… matadora”, escribió el usuario @jimenezpolania.

Otro de los usuarios que reaccionó ante el mensaje de la vallecaucana fue @katiusk_knela, quien le agradeció al decir que “esas eran las palabras exactas que necesitaba”.

Es así como Carolina Cruz cautiva a sus seguidores, mensajes cargados de positivismo, pero acompañados de una dosis de sensualidad.