Carolina Gaitán habló sobre su gran experiencia en los Óscar y qué le dio la fuerza para cantar

Carolina Gaitán, reconocida internacionalmente gracias a su personaje de Pepa Madrigal en la película 'Encanto', acaba de llegar a Colombia después de su presentación en los premios Óscar y desde Cartagena contó cómo le fue en esta importante gala y los proyectos en los que trabaja.

La noticia de que cantaría la canción 'We Don't Talk About Bruno' en la gala del 27 de marzo 2022 cogió por sorpresa a la actriz y cantante, que tuvo que correr para estar lista y a la altura del show.

“Cómo consigo tres vestidos espectaculares”, pensaba Carolina Gaitán, ya que debía usar uno para la alfombra roja, después otro para "un momento aún más importante, que era cantar" y tener algo que hiciera alusión a la bandera, pero también al personaje, Pepa Madrigal, que se identifica por el amarillo.

La cantante reconoció que sintió nervios al presentarse en el evento más importante de la industria cinematográfica, ya que cantaría frente a grandes estrellas de Hollywood, pero encontró el valor en sus 20 años de carrera para contagiar a los miembros de la academia con la exitosa canción de la película 'Encanto'.

Carolina Gaitán, antes de salir a cantar, pensó: “Yo esto lo he hecho muchas veces, yo he estado en teatros llenos, en el teatro Colón, he tenido un público maravilloso a nivel latino y colombiano, que es también muy inspirador, y eso me dio fuerza para poder salir y coger ese micrófono y cantar con toda la alegría”.

Por otra parte, se refirió a la participación de Becky G y Luis Fonsi en el show musical, que generó polémica pues los artistas no hicieron parte del elenco de 'Encanto'. La actriz y cantante consideró que el hecho de que los incluyeran tenía que ver con que "son reconocidos allá y querían, siento yo, generar una sensación latina desde nombres reconocidos y que nosotros hiciéramos parte de esto".

Carolina Gaitán, regresó al país para prepararse en el rodaje de una película americana.