Carolina Gómez comparte detalles de su personaje en ‘Ventino, el precio de la gloria’

Carolina Gómez regresa a una serie del Canal Caracol , esta vez como la villana en ‘Ventino, el precio de la gloria’. La virreina universal de la belleza representa a una diva, que siempre se sale con la suya.

Carolina Gómez interpreta a Martina, una mujer atrevida, sin miedo, de armas tomar para defender lo que considera suyo.

“Martina tiene una incapacidad de sentir amor muy grande, es hedonista, libertina y ella a los hombres los ha utilizado toda la vida como herramientas que tienen un propósito en su vida. Suena frío, crudo, es detestable, no es una característica bondadosa, pero ella realmente no está conectada con el amor, está conectada con el control”, afirmó.

Pero, en medio de todo, este personaje tiene una debilidad.

“Tiene un gran secreto que vamos a develar en la historia y es algo de lo que ella pensó se había hecho cargo hacía muchos años, pero realmente lo hizo terriblemente mal. Yo creo que el precio de la gloria de Martina va a ser alto”, agregó.

Y aunque la actriz y su personaje no se parezcan en su forma de ser, encarnarlo fue divertido.

“Interpretarla ha sido muy divertido para mí, sí, en definitiva, somos muy diferentes”, comentó Carolina Gómez.

Carolina Gómez también reveló qué características tiene en común con Martina.

“Parte de lo que disfruté de ella fue toda su estética, es curioso porque creo que en lo único que podemos tener afinidad es en la estética, porque en Colombia los medios siempre me han mostrado muy señoril, pero yo en mi vida real soy diferente. Me encanta la moda y me gusta arriesgarme con ella", expresó la también presentadora.

Además, la actriz precisó sentir una gran responsabilidad con las integrantes de la agrupación pop. “Ellas son Ventino y si hubo un elemento adicional es la responsabilidad de contar una historia que estuviera a la altura de ellas, porque son muy talentosas y no se merecen menos”, dijo.

La hermosa y peligrosa Martina estará desde este miércoles, primero de marzo, a las 9:30 p. m. en ‘Ventino, el precio de la gloria’ por la pantalla del Canal Caracol.