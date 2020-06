Carolina Gómez comparte inspirador mensaje, pero su figura en bikini se robó toda la atención

View this post on Instagram

Decidí desconectar....desconectar de la tristeza, de la injusticia, de la violencia, del abuso de poder....Elegí conectar. Conectar conmigo misma, con lo que está en mis manos modificar en mí para ser mejor persona y así APORTAR a una sociedad que muchas veces nos deprime y quebranta nuestra Fé en la condición humana. Conecto con el agradecimiento, con el amor y con la sonrisa. Desde lo más profundo de mi alma comparto ese sentimiento con todos. HOY DOY GRACIAS por el sol que tengo el privilegio de sentir en mi piel, por el agua que tengo a mi alcance, por las sonrisas que he recibido y que reparto. Doy gracias porque SE, que como TODO, esto también pasará. Comparto esta imagen para que nos conectemos con la sonrisa, el agradecimiento y la bondad dentro de cada uno de nosotros. #StayHome #Contigoencasa