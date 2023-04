Carolina Soto terminó con el zapato derretido tras incidente con una motocicleta: ¿qué le pasó?

Carolina Soto, presentadora de Día a Día, compartió que terminó con uno de sus zapatos derretidos tras tener un incidente en una moto.

La vallecaucana de 37 años se sinceró con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Por medio de un video, compartió que todo se suscitó en medio de su viaje a Cali, ciudad en la que debía realizar ciertas diligencias.

Para desplazarse al aeropuerto, Carolina Soto pidió una moto a través de una aplicación de transporte.

Durante el trayecto, la comunicadora se percató de cierto ardor en la planta del pie y fue entonces que se llevó la lamentable sorpresa, pues su zapato se derritió en la parte baja.

“Me empezó a arder la planta del pie. Me ubiqué mal y mira, no me alcancé a quemar, pero yo que me creía una profesional en esto de las motos”, aseguró Carolina Soto.

Tras la anécdota, internautas dejaron comentarios como “Una mujer todoterreno”, “Podría ser yo” y “Ella es única”.

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas en la televisión colombiana, razón por la que no es de extrañar que los televidentes hayan notado su ausencia en el programa Día a Día durante la última semana del mes de marzo.

Muchos empezaron a comentar si le había pasado algo o preguntarse en qué andaba la vallecaucana. Ella decidió resolver la duda para aclarar cualquier rumor.

“Me voy para Cali, porque tengo unos días libres. Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá porque desde el año pasado no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo”, aseguró Carolina Soto.

Cabe recordar que en reiteradas ocasiones ella ha mencionado que su familia vive en Cali, motivo por el cual trata de sacar tiempo para viajar a la Sucursal del Cielo.

Carolina Soto aprovechó la ocasión para confirmar cuándo volvería a Bogotá y, por supuesto, a su segunda casa: el Canal Caracol.