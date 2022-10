Carolina Soto y el angustioso momento que vivió con su hijo: "Entré en pánico, me descontrolé"

Días atrás, la presentadora Carolina Soto brilló por su ausencia en el programa Día a Día, de Caracol Televisión . Sus compañeros aseguraron que la periodista tuvo un inconveniente familiar, algo que preocupó sus seguidores y a los fanáticos del programa.



Sin embargo, Carolina Soto recientemente se pronunció y explicó con detalle los motivos que la obligaron a ausentarse del programa. "Tengo algo que contarles que es de película de terror. Me pasó la semana pasada. Esto se los quiero contar para que estén pendientes y muy alertas, y no vayan a tener que vivir una situación como la que me tocó vivir el jueves pasado", comentó.

La periodista empezó diciendo que "yo me estaba arreglando para ir al trabajo, al programa, y me llaman del colegio de Valentino a decirme que él se había tragado una canica. Ustedes no se imaginan, yo entré en pánico, me descontrolé totalmente, además de que mi esposo estaba en México, entonces me tocó salir a mí corriendo como una loca en el carro, porque me dijeron que tenía que irme para allá, para recogerlo y llevarlo a la clínica".

Publicidad

Cuando Carolina Soto llegó al colegio de su hijo se dio cuenta de que se encontraba bien; no obstante, aún sentía angustia por lo que podría pasarle.

"Le hicieron una radiografía, efectivamente salía la bola, y nos dieron un laxante para que se lo tomara y pudiera expulsarla. Hicimos la tarea juiciosos y, afortunadamente, ya la bolita salió. Con eso nos volvió el alma al cuerpo a todos en la casa", añadió.



Finalmente, Carolina aconsejó a los padres estar muy pendientes de sus hijos y de recordarles a los pequeños que "no deben meterse absolutamente nada en la boca".