Carolina Soto y la muerte de su hermana: en el libro 'Historia de un duelo’ revela cómo lo soportó

Hace 6 años una noticia sacudió a Colombia. Carolina Soto, querida presentadora de nuestra televisión, dio a conocer que su hermana Sofía, una niña de 10 años, murió luego de quedar atrapada en una piscina cuando vacacionaba con su familia en Turquía.

Por medio del libro ‘Historia de un duelo’, escrito por Carolina Soto , Jacquelin Cepeda - madre de la presentadora y de Sofía - y Victor el Khoury -padrastro de Soto-, la familia quiso contar cómo se enfrentó a la dolorosa partida y qué tan difícil fue levantarse tras la tragedia.

Carolina Soto afirmó en Noticias Caracol Ahora que el libro “es una catarsis” que le permite sacar un poco ese dolor que le queda al recordar a su pequeña hermana. “Yo siento que es algo insuperable”, contó la presentadora de Día a Día , pero asimismo aseguró que se siente tranquila porque sabe que Sofi descansa en paz.

La periodista relató que ella y sus familiares tardaron dos años escribiendo ‘Historia de un duelo’. Durante el proceso aprendieron que todos los duelos son diferentes, pero, anotó, “se debe aprender a vivir sin ese ser querido”.

Carolina Soto reveló, además, que se alejó de Dios en medio de una pelea con su fe al no entender por qué le pasó este trágico hecho a su familia, pero que después de un tiempo “uno entiende que no es por qué me pasa sino para qué me pasa esto”.

El libro pretende ser una herramienta para ayudar a superar esos difíciles momentos que se atraviesan tras la muerte de una persona querida.

Respecto al momento de recibir la noticia, además de pensar en que no era posible que algo así le sucediera a su familia, una de las cosas que más se cuestionó la presentadora fue cómo una persona que apenas empezaba a vivir podía morir de una manera tan trágica.

En cuanto a culpables, Carolina Soto resalta que el hecho fue desencadenado por el mal mantenimiento de la piscina.

Sofía fue atendida en una clínica de Israel y a la familia le preguntaron, a pesar de que por temas religiosos no es común en ese país, si deseaban donar los órganos; al final fueron trasplantados a cuatro niños. “Sofi vive en el cuerpo de 4 niños”, detalló la presentadora.

“Sofi es mi angelito de la guardia, no hay un día que no piense en ella. Vivo en homenaje a Sofi”, puntualizó Carolina Soto.

‘Historia de un duelo’ ya está disponible en todas las librerías del país.