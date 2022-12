Cartas revelan supuesto abuso sexual de Michael Jackson contra una menor

A la Corte de Los Ángeles llegó una nueva denuncia contra el fallecido cantante Michael Jackson. Esta vez, una mujer de la cual se desconoce su identidad por seguridad, aseguró, con pruebas en mano, que fue abusada sexualmente cuando era menor de edad por el ‘Rey del pop’.

La presunta víctima presentó unas cartas que evidenciarían cómo Jackson intentaba seducirla siendo apenas una adolescente.

"Hola xxx, tu foto de Valentín era tan original y dulce… también te amo taaaanto. Me haces amarte aún más y más de lo que te digo. Estoy loco po ti. Con todo mi amor, Michael, el Rey del Monopoly", dice una de las misivas presentadas.

"Realmente me gusta hablar contigo. Eres tan dulce. Pero no puedes jugar Monopoly. Pero te amo y extraño mucho. Todo mi amor", reseña otra carta.

"Por favor, ven a verme. Tu madre y tu padre son agradables. Adiós, te amo taaaanto. MJ", muestra la última prueba presentada.

En su testimonio dice que se conocieron en 1986 y fue justo antes de que cumpliera 15 años, en 1989, cuando el cantante habría abusado de ella.

Representantes de Jackson sacaron un comunicado asegurando que la denuncia es un intento por “ganarse la lotería” a costa de la fama del artista. Creen además que la afirmación fue hecha de la nada y que no tiene ningún fundamento puesto que no pueden confirmar la veracidad de las pruebas.