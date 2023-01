Casio le respondió a Shakira por su canción: "Nos encanta que esto nos salpique"

"Cambiaste un Rolex por un Casio", es uno de los versos de la canción de Shakira con Bizarrap que más se han comentado en las redes sociales. El sencillo de la artista ha sido la mayor tendencia en las últimas horas y los internautas no han parado de hablar de dicho tema.



La empresa Casio aprovechó el "desorden" y le respondió a Shakira mediante una publicación en Instagram. La entidad compartió una fotografía de uno de sus icónicos relojes y escribió lo siguiente: "Nos encanta que esto nos salpique".

Además, una de las cuentas oficiales de la empresa (@CASIOedu) agregó lo siguiente: "Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜 Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉".

Publicidad

"Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía", es uno de los mensajes que ha circulado en Twitter, al parecer, de una cuenta no oficial de Casio.

"A esto le llamo aprovechar la coyuntura 😂🔥", "Ya me imagino a Piqué promocionando Casio en plan: 'No lo cambio ni por un Rolex' ❤️" y "No creo que Clara le dure a Piqué lo que dura un Casio" fueron algunas reacciones de internautas.



Renault también le respondió a Shakira tras la comparación que hizo entre un Twingo y un Ferrari. La empresa publicó una foto de dicho vehículo con la siguiente descripción: "Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!".

De igual forma, el sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, aprovechó la coyuntura para sumarse a las divertidas publicidades que se han hecho al respecto.

Más grandes que un Twingo😎, menos lujosos que un Ferrari 🥹 y te llevamos más rápido por toda Bogotá⚡️🚀 pic.twitter.com/25enLS3Mdb — TransMilenio (@TransMilenio) January 12, 2023