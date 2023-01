Categórico mensaje del Cucaracho sobre Shakira: “Eso pasa por patearle la reja a una loba enjaulada"

Jorge Lozano, un conferencista internacional mejor conocido como El Cucaracho, publicó un video en sus redes sociales en el que mostró todo su apoyo a Shakira tras el lanzamiento de su canción con Bizarrap.

Publicidad



“En una sola canción enterraste a tu ex, a su ex y al de todas. Hasta tu pobre suegra salió raspada. Eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada. A él lo veo despreocupado, cero responsabilidades afectivas el desgraciado”, dijo.

UN MENSAJE PARA SHAKIRA: LA LOBA A$ES1NA pic.twitter.com/SJzGnF3HFG — Jorge Lozano H. (@jorgelozanoh) January 12, 2023

Además, dio una frase a Shakira, que se puede implementar en cualquier situación de la vida: “Todo lo malo lo vivo, lo aprendo y me desprendo. A un buen amor se le guardan 28 días de luto, pero a un mal amor, Shakira, luto no me le guardas ni un minuto".

Publicidad

Y aplaudió que se saquen réditos de este tipo de situaciones: “A facturar cada lágrima, cada mentira, cada desvelada. Dile cucaracho, la facturación no viene Clara, viene cara. Que le vaya bien y que tenga buena suerte, no vaya a ser que regrese”.