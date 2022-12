Catherine Siachoque habló sobre aspecto de Miguel Varoni: "No puedo con su flacura, con su delgadez"

Miguel Varoni y Catherine Siachoque son una de las parejas más estables de la industria de entretenimiento. El actor de 'Pedro, el escamoso' le contó a un medio peruano que "fue un amor a primera vista, fue rápido y muy lindo. Nosotros nos conocimos en un avión, ella estaba haciendo una novela que se llamaba ‘Las Juanas’".



En contexto: Miguel Varoni exhibe su abdomen 8 días después de la cirugía para eliminar flacidez de la piel

Recientemente, la actriz habló en la revista People sobre la apariencia física de su esposo, algo que había preocupado a los seguidores de la pareja, pues Miguel Varoni se veía con no tan buen semblante y más delgado que de costumbre.

Con el tiempo se supo que el actor inició una fuerte rutina de ejercicio y dieta, pero que también su salud se vio afectada por causa del COVID-19. Además, Miguel Varoni se sometió a algunas cirugías estéticas. Catherine aseguró que envidia la delgadez de su esposo.

"Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace 'caballitos' y me quita la ropa y se la pone '¡ay, me equivoqué!'", comentó la mujer, entre risas.

Añadió que "es un desastre, porque yo amo la delgadez, para mí eso es el estado máximo de la vida. Antes, cuando tenía sobrepeso, sus rodillas le dolían, los pies se le hinchaban, no estaba bien. Y ahora que es un hombre flaco, todo le funciona bien".



"Pero no solo eso, las cirugías que se hizo quedó ¡superjoven! ¡Está divino! Y eso que supuestamente él y Alan González, que es su cirujano, tienen que hacer un par de cositas, de 'ajustitos', entonces no sé, voy a parecer su mamá", concluyó Catherine.