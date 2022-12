Catherine Siachoque 'regaña' a Miguel Varoni por mostrar foto suya en bikini

Hace pocos días el actor Miguel Varoni publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Catherine Siachoque en bikini, demostrando que los años parecen no impactar en su figura.

“qué tal esto??? #Cosssitabella siiiii mi”(sic), es el comentario que acompaña la imagen. Poco tardó ella en hacerle el reclamo por no haberle pedido permiso antes de publicarla.

De ahí en adelante empezaron los comentarios en tono de chiste entre los seguidores de la pareja pidiéndole que no ‘regañara’ a Varoni por la publicación. Otros comentarios destacaban la confianza de la pareja, y la figura de ella, tras casi 20 años juntos.

Pese a esto, Catherine decidió desde su cuenta publicar la misma imagen, entre otras, para defender que la foto no tenía retoque. Aseguró que tiene “el video que lo demuestra”.