Catherine Zeta-Jones se interna para tratar su desorden bipolar

"Es una medida proactiva, de mantenimiento", aseguró un testimonio anónimo citado por este portal de noticias sobre la vida de los famosos.

La intérprete de "The Mask of Zorro" ya había pasado una temporada en un centro de salud mental en 2011 debido al trastorno bipolar tipo 2 que sufre.

Según el Instituto Nacional de la Salud de EE. UU., esta enfermedad se caracteriza por períodos alternos "de niveles elevados de energía e impulsividad que no son tan extremos como la manía" seguidos por "episodios de depresión".

La última vez que Zeta-Jones compareció en un evento público fue el 22 de abril sobre la alfombra roja de la gala del 40 aniversario de los premios Chaplin, en Nueva York, junto con su marido, el también actor Michael Douglas.

Los Ángeles (EE. UU.)